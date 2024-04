Cinq heures de lecture en soutien à Julian Assange, incarcéré depuis cinq ans

"Cinq heures pour cinq ans", c'est le nom de l'événement qui s'est tenu jeudi soir à Bruxelles afin de marquer le cinquième anniversaire de l'arrestation et de l'emprisonnement du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. De nombreuses personnalités ont lu des passages du célèbre roman de Franz Kafka, "Le Procès" - un texte qui résonne avec "l'absurdité tragique" de la situation du détenu australien, selon les organisateurs.

En plus de commémorer cette date symbolique, l'événement entendait surtout "défendre la liberté d'information et les valeurs démocratiques bafouées avec l'arrestation d'Assange", ont insisté Pen Belgique francophone et Pen Vlaanderen, à l'initiative de l'événement, en collaboration avec le collectif #FreeAssange.

Quelque 60 écrivains, journalistes et universitaires du monde entier ont donc lu à tour de rôle des extraits du "Procès". L'actrice et romancière belge Véronique Biefnot, l'homme politique grec Geórgios Katroúgalos, les députées européennes Kathleen Van Brempt et Sara Matthieu, ou encore le juriste belge Olivier De Schutter ont notamment participé à la lecture.