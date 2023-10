Cinq perquisitions et trois arrestations dans le cadre d'une enquête SKY ECC à Anvers

L'enquête ciblait, selon le parquet d'Anvers, une organisation criminelle établie à Borgerhout et active dans l'importation, l'exportation et la vente de produits stupéfiants. Huit perquisitions avaient déjà été menées en juin et un ressortissant néerlandais de 27 ans avait alors été arrêté.

Les enquêteurs se sont ensuite intéressés à deux hommes de 29 et 30 ans originaires de Borgerhout et de Deurne. Ceux-ci auraient joué un rôle actif dans les transports de cocaïne, a indiqué le parquet. Le troisième suspect appréhendé mardi est un homme de 55 ans originaire de Deurne, qui pourrait également être impliqué dans l'affaire.