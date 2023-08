Cinq personnes blessées à la suite d'un accident à Couillet

"Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans qui était sous permis provisoire et qui n'avait pas le droit de conduire en dehors de la présence d'un guide. Il était également sous l'influence de l'alcool puisqu'il reconnaît avoir bu plusieurs bières", a confirmé le parquet de Charleroi en début d'après-midi. Le jeune conducteur tentait une manoeuvre de dépassement.

Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, il a percuté un poteau, avant de foncer sur un abribus. "Il a finalement terminé sa course dans le mur", a ajouté Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. Cinq personnes ont été blessées. "Une maman et ses deux enfants sont légèrement blessés. Un père et son fils sont également blessés. Le père de famille a été plus sérieusement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger", a détaillé le parquet de Charleroi.