Cinq personnes évacuées et hospitalisées après une intoxication au CO à Forest

Une famille de trois personnes, dont un enfant de quatre ans, ainsi que deux voisins, habitant dans la commune bruxelloise de Forest, ont été transportés à l'hôpital dimanche soir après avoir subi une intoxication au monoxyde de carbone (CO), a indiqué lundi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

"Vers 19h30, les ambulanciers ont été appelés au domicile, situé rue Auguste Lumière, après qu'un membre de la famille ait fait un malaise. Au moment de pénétrer dans l'appartement, l'alarme du détecteur de CO s'est déclenchée", explique le porte-parole. Les urgentistes ont immédiatement appelé les services de secours supplémentaires nécessaires.

L'enfant et ses deux parents ont été évacués du bâtiment et transférés vers l'hôpital le plus proche, à l'instar des voisins du deuxième étage par mesure préventive. "Aucun pronostic vital n'est engagé", a confirmé Walter Derieuw.