Cinquante-cinq mois requis contre un Liégeois de 33 ans pour une tentative de parricide

Le prévenu avait alors affirmé qu'il allait tuer ses parents. Il avait pris contact avec un parti politique d'extrême droite, affirmait qu'il n'avait plus sa place chez ses parents qu'il qualifiait de "pseudos-juifs" et disait vouloir devenir nazi.

La veille des faits, après une dispute au cours d'une conversation au sujet de l'Allemagne nazie, son père lui avait intimé de quitter le domicile familial. Le fils avait alors attendu que ses parents s'endorment pour se rendre dans leur chambre, muni de deux couteaux. Il avait alors frappé son père a plusieurs reprises, avant d'être maîtrisé par celui-ci.

Le prévenu a contesté l'intention homicide et a soutenu ne plus se souvenir de l'attaque. Le parquet a requis contre lui une peine de 55 mois de prison, éventuellement assortie d'un sursis probatoire. La défense, Me Laurent Jaminon, a plaidé des mesures de probation.

Le jugement sera prononcé le 19 avril.