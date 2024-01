Cinquante mois de prison ferme pour rébellion armée envers plusieurs policiers à Waterloo

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Yacine D., un habitant Stombeek-Bever né en 1989, à cinquante mois d'emprisonnement ferme. L'homme a commis de nombreux vols dans des voitures, de 2020 à 2022 dans la région de Waterloo, et s'est servi de son véhicule pour échapper à la police qui avait monté un dispositif pour l'intercepter. Deux agents avaient dû faire feu et sauter sur le côté pour ne pas être renversés, le 23 février 2022. A l'audience, le ministère public estimait qu'il s'agissait de tentatives de meurtre. Le tribunal, dans son jugement, ne retient que la prévention de rébellion armée.

Devant le tribunal, le prévenu était en aveu d'une vingtaine de vols ou de tentatives de vol dans des véhicules. Il avait l'habitude de fracturer des voitures en stationnement pour s'emparer d'ordinateurs portables et les revendre. En février 2020, il avait été surpris par des policiers et s'était échappé en se rebellant. Et le 23 février 2022, alors que les policiers s'étaient déployés dans un endroit où l'homme sévissait habituellement, il était tombé dans le piège.

Se voyant cerné, il avait alors reculé avec sa voiture dans un véhicule de police, puis foncé en avant en forçant deux policiers à sauter sur le côté de la chaussée pour ne pas être renversés. Les policiers avaient tiré et un peu plus loin, le prévenu avait percuté un véhicule de police qui lui barrait la route.