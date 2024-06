Cinquante mois de prison requis contre l'auteur d'une tentative d'assassinat

Le 7 février 2024, la police était intervenue en urgence au domicile du prévenu qui avait alerté plusieurs personnes sur ses intentions de mettre fin à la vie de son ex-compagne. Il lui reprochait de ne plus respecter la garde alternée. Le prévenu, hors de lui, était sous l'influence d'alcool, de stupéfiants et de médicaments. Très agressif et menaçant, il disait avoir acheté une arme afin de tuer son ex-compagne. Il avait acquis une arme d'airsoft qu'il disait vouloir modifier pour en faire une arme létale.

Selon le parquet, le prévenu avait déjà mûri son projet criminel, même s'il n'était pas encore passé à l'acte. Le ministère public a requis 50 mois de prison en se basant sur une prévention de tentative d'assassinat.