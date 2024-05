Cinquante mois pour un septuagénaire qui harcelait le personnel de l'OPZC Rekem

Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné, lundi, un homme de 70 ans à cinquante mois de prison et à une amende de 1.600 euros en partie avec sursis pour avoir harcelé et menacé le personnel du Centre Public de Soins Psychiatriques (OPZC) de Rekem.

Après son internement à l'OPZC de Rekem, il a harcelé et menacé le personnel de l'institution. Le prévenu doit verser plus de 25.000 euros de dommages et intérêts à ses victimes et à l'OPZC.

L'homme a été plusieurs fois colloqué et interné ces dernières années. Il a notamment séjourné à l'OPZC de Rekem en 2021.