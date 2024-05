Collision entre deux trains en Argentine, une trentaine de blessés dont deux graves

Une trentaine de personnes ont été blessées et hospitalisées vendredi matin, deux d'entre elles dans un état grave, après la collision d'un train de banlieue avec une rame d'entretien dans la capitale argentine Buenos Aires, ont indiqué les secours.

La compagnie Trenes Argentinos a indiqué dans un communiqué qu'un train de passagers de sept wagons est entré en collision avec la rame d'entretien comprenant une locomotive et un wagon vide, sur un pont ferrovaire du quartier de Palermo, peu après 10H30 locales (15H30 HB). Sous l'impact, "la locomotive et le premier wagon de passagers ont déraillé".

Les deux blessés graves, souffrant de traumatisme crânien, ont été évacués par hélicoptère, a précisé à la presse sur place le responsable des services d'urgence (SAME), Alberto Crescenti. "Il n'y a pas de morts", a indiqué à ses côtés le maire de Buenos Aires Jorge Macri.

Selon le SAME, 90 passagers ont été assistés et évalués sur place, et trente d'entre eux transférés dans des hôpitaux de la ville avec des blessures de gravité diverse. Plusieurs dizaines d'ambulances avaient été dépêchées sur les lieux de l'accident.

"Pour l'heure, il n'y a pas suffisamment d'information sur les causes de l'accident", a précisé Jorge Macri aux journalistes.