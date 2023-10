Comparution devant la chambre du conseil de l'homme interpellé à Tervuren mercredi dernier

Le suspect, Lamjed K., né en 1979, a été interpellé mercredi passé lors d'une perquisition à Tervuren et placé le lendemain sous mandat d'arrêt pour assassinat et tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et participation aux activistes d'un groupe terroriste. L'individu aurait échangé des photos d'un AR-15, l'arme utilisée lors de l'attaque, avec Abdesalem Lassoued, l'auteur de l'attentat et aurait également transmis des contacts codés.

"Mon client nie toute implication dans les faits et présentera dans les prochains jours les éléments réfutant les preuves retenues contre lui", a indiqué son avocat Me Guylain Mafuta Laman.