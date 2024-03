Conducteur de train blessé dans une collision ferroviaire entre Lokeren et Saint-Nicolas-2

La circulation ferroviaire est interrompue depuis 23h20 mardi soir dans les deux sens entre Lokeren et Saint-Nicolas après une collision entre un train roulant à vide et une grue ferroviaire à Belsele, fait part le gestionnaire de réseau ferroviaire Infrabel. Le conducteur du train a été légèrement blessé.

L'infrastructure a aussi été fortement endommagée. Les circonstances de l'incident doivent encore être déterminées.

Selon Infrabel mercredi matin, les réparations de ces dégâts conséquents prendront du temps, d'autant plus que le train qui a déraillé doit être remorqué. La SNCB prévoit des bus de remplacement entre Lokeren et Saint-Nicolas. Certains trains seront aussi limités sur leur trajet et d'autres seront déviés.