Conner Rousseau entendu par la police judiciaire fédérale à Gand

L'affaire concerne des propos racistes qu'il aurait proférés en présence de policiers dans la nuit du 1er au 2 septembre, à Saint-Nicolas, lors d'une soirée arrosée. "Je me suis effectivement rendu dans un pub à Saint-Nicolas ce jour-là et j'ai parlé à plusieurs policiers. J'avais trop bu, mais dans mon souvenir, le ton de la conversation était plutôt plaisant et amical", avait expliqué plus tard M. Rousseau pour se justifier.

Le quotidien Het Laatste Nieuws (HLN) et la chaîne VTM avaient concocté un article et un reportage sur le sujet avec des passages du procès-verbal, mais le président de Vooruit a obtenu une interdiction de publication en référé. DPG Media, maison-mère de HLN et VTM ainsi que l'association flamande des journalistes VVJ ont cependant décidé d'introduire une tierce opposition contre l'interdiction de publication d'informations issues du procès-verbal.