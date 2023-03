Constitution du jury jeudi au procès d'Alain Goffin, accusé du meurtre de son épouse

Quand les premiers policiers arrivent à la rue de Marbaix, le corps d'Eliane, 70 ans, est couché dans la salle à manger, face contre sol. Le cadavre gît dans une mare de sang. Il y a des projections de sang sur la porte et le mur à gauche de la porte.

Le 27 avril 2019, à 21h36, Alain Goffin appelle le 101 et signale qu'il vient de tuer son épouse. Il précise l'avoir frappée et ensuite étranglée. Il fait état de disputes dues à la maladie d'Alzheimer de sa femme.

Le médecin légiste relève sur le corps de la victime d'importantes marques de coups au visage et de traces de strangulation à mains nues.

Alain Goffin explique aux policiers qu'il a eu un accès de colère suite à une énième dispute. Il se dit à bout. Il ajoute qu'il comptait ensuite se suicider mais a fait appel à son beau-fils et puis à la police.

Il raconte qu'en fin de journée, sa femme a recommencé à lui crier dessus et que perdant son sang-froid, il lui a porté de nombreux coups de poing et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus.