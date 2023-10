Coupable de deux meurtres, Francis Vandy est condamné à 25 ans de prison

Le 29 septembre 2022, l'accusé avait été reconnu coupable d'un meurtre et d'un assassinat, ainsi que d'infractions à la loi sur les armes et condamné à 25 ans de prison par la cour d'assises du Hainaut. Cette décision avait cependant été cassée par la Cour de cassation le 8 février 2023. Le jury de la cour d'assises de Namur devait uniquement se prononcer sur la préméditation du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu. Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, avait reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l'Evêque) sur les deux frères d'origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

Dans son arrêt rendu vendredi, la cour a tenu compte de la gravité extrême des faits, qui ont causé la mort violente de deux hommes, et des conséquences pour la famille des victimes. Mais aussi de "l'audace, la détermination et la violence" dont a fait preuve le condamné, alors qu'il n'était fait atteinte qu'à son droit de propriété. La personnalité de Francis Vandy, la fonction qu'il a exercée au sein de la police, son absence de regrets et d'empathie sont également invoqués. Son état de santé et son âge ont par contre été pris en compte comme circonstances atténuantes.