Couple disparu à Tenerife: le parquet fédéral reprend la partie belge de l'enquête

Le parquet fédéral belge reprend le volet belge de l'enquête sur la disparition d'un couple à Tenerife, a déclaré le parquet confirmant une information de RTL Info. A la demande des autorités espagnoles, un dossier avait été ouvert auprès du parquet de Hal-Vilvorde. Après la découverte du corps sans vie de Laura T., les faits ont été requalifiés en mort violente et l'affaire est donc fédéralisée.

Le couple vivait depuis plusieurs années à Tenerife et a disparu en avril. Laura T. et Marc O. ont été vus vivants pour la dernière fois le 22 avril. Un avis de recherche a été diffusé deux jours plus tard. Le 27, le corps très abîmé de Laura T. a été retrouvé dans l'océan Atlantique. Son conjoint est toujours porté disparu.

"A la demande des autorités espagnoles, un dossier avait été ouvert auprès du parquet de Hal-Vilvorde afin de pouvoir procéder à une enquête de voisinage. Mais maintenant qu'il semble s'agir de morts violentes, le dossier a été fédéralisé", explique le porte-parole du parquet Eric Van Duyse. "Vendredi, nous avons pris contact avec les autorités espagnoles pour proposer notre soutien. Compte tenu du week-end, nous n'avons pas encore reçu de réponse."