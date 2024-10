Coups de couteau mortels à Bruxelles: reconnaissez-vous cet homme?

Le suspect, âgé entre 40 et 50 ans, est de corpulence robuste et a de courts cheveux foncés. Au moment des faits, il portait des vêtements noirs et était en possession d'un grand sac à dos noir.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse e-mail avisderecherche@police.belgium.eu, ou via le numéro gratuit 0800/30.300. L'avis de recherche est disponible sur www.police.be.