Coups de feu à Laeken: "La victime n'a pas été tuée pour une dette de 1.000 euros"

Le mobile de la fusillade n'est pas encore connu, mais n'aurait aucun lien avec le milieu de la drogue. La victime n'était pas étrangère à la justice, et avait déjà été condamnée à plusieurs reprises, notamment pour un vol de montre avec violence, infractions à la législation sur les stupéfiants et fraude à la facture.

"Aucune personne de notre famille n'a affirmé que mon frère a été tué pour 1.000 euros", a clarifié sa famille jeudi. "Cette information est totalement fausse et provient d'une rumeur circulant sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, une enquête est en cours, et ni notre famille ni les autorités ne connaissent encore les circonstances exactes de son assassinat. En ce qui concerne les prétendus non-paiements de loyers, il est également inapproprié et non éthique de fouiller dans sa vie privée sans preuves concrètes", précise-t-elle encore.