Cours théorique sur l'ADN devant une salle d'audience presque vide

Des professeurs d'université spécialisés, accompagnés d'experts de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) sont venus donner au jury des explications sur ce qu'est exactement l'ADN, la manière dont il est analysé et comment sont présentés les résultats.

Ils ont notamment expliqué les limites de ces analyses ADN dont la qualité dépend de l'échantillon récupéré. Ainsi, les traces visibles telles que le sang, le sperme ou la salive contiennent plus d'ADN et sont donc plus facilement analysables que les cellules cutanées ou les cheveux, par exemple.