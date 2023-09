Cté germanophone: plus de 200 bourses demandées pour des formations aux métiers en pénurie

De nombreux germanophones, qui ont opté pour une formation en alternance faisaient leur rentrée ce jeudi.

L'occasion pour l'IAWM, un organisme dédié à la formation initiale et continue des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises ainsi que le centre de formation ZAWM, de tenir une conférence de presse et de revenir sur l'importance de ce type de formation pour la Communauté germanophone, qui compte plus de 9.000 indépendants.