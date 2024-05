Damien Monseu condamné à 18 ans de prison pour meurtre, incendie, coups et vol

Le collège réunissant la cour et les jurés a retenu les regrets rapides et apparemment sincères de l'accusé ainsi que ses possibilités de reclassement social et sa personnalité, telle que décrite par les experts et les témoins de moralité, comme circonstances atténuantes.

Vendredi matin, l'avocat général avait requis une peine comprise entre 22 et 25 ans de réclusion, assortie d'une peine de six mois de prison pour le vol. Me Van Malleghem, l'avocat de Damien Monseu, avait plaidé pour une peine entre quinze et vingt ans d'emprisonnement.