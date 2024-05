Dans le sud de l'Espagne, le dur combat contre l'emprise des "narcos"

Appelé "narcolancha", ce type de bateau pouvant convoyer de 2 à 3 tonnes de haschich entre le Maroc et l'Espagne, mesure entre 12 et 14 mètres, possède trois ou quatre moteurs puissants et est généralement équipé d'un radar et de dispositifs de vision nocturne.

Capable d'atteindre 100 km/h, il "devient un projectile" qui "renverse" tout sur son passage, explique à l'AFP Lisardo Capote, responsable douanier dans la zone du Campo de Gibraltar, située près de la colonie britannique.

Cette région de l'extrême sud de l'Espagne vit depuis des décennies au rythme des arrestations de trafiquants et des saisies de haschisch, résine de cannabis dont le Maroc est le premier producteur mondial.