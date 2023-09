Dans son dernier mot, Salah Abdeslam se dit victime de sa médiatisation

Salah Abdeslam s'est longuement exprimé lundi lors du dernier mot des coupables devant la cour d'assises chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. L'homme, reconnu comme co-auteur des attaques, a réaffirmé qu'il n'était pas au courant de ce qui se préparait et a affirmé que c'est sa médiatisation qui avait poussé le jury à le déclarer coupable.

"Pour commencer, je voudrais m'adresser aux victimes : ne croyez pas tout ce qu'on vous a dit dans les médias. Moi, j'ai eu de l'empathie pour vous, je me suis remis en question", a assuré le trentenaire.

"J'ai participé au 13 novembre, à (la fusillade de la rue du) Dries, j'ai dit ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Ici, je vous ai dit que vous n'êtes pas mes victimes, j'ai peut-être été maladroit", a-t-il ensuite justifié. "Mais je n'ai pas participé au 22 mars, je ne connaissais pas le projet. On a dit que Belkaid et Ayari n'ont rien avoir avec le 22 mars mais que Abdeslam oui. Je subis un harcèlement juridique."