"Dans une rage folle" mais sans "mépris des femmes": Sergio Siciliano, condamné avec motif sexiste, va se pourvoir en cassation

Me Ricardo Bruno, avocat de Sergio Siciliano, l'homme condamné la semaine dernière par la cour d'assises du Hainaut pour un meurtre avec circonstance aggravante de sexisme, a introduit un pourvoi en cassation, a-t-il indiqué jeudi. "Mr. Siciliano, conseillé par la défense, a pris la décision de se pourvoir en cassation. Une procédure prévue par la loi, qualifiée d'extraordinaire. Cela permet à un accusé, non pas de rejuger un procès d'assise, mais d'invoquer des vices de procédure ou de légalité", indique Me Ricardo Bruno à notre journaliste.

Pour rappel, Sergio Siciliano a été condamné à 30 ans de prison pour meurtre sexiste. Il avait tué sa femme de 34 coups de couteau. Un acte, posé à cause d'une rage folle : "Il n’a aucun moment attaqué la victime parce que c’est une femme. Il conteste et a toujours contesté le mobile sexiste. Il est rentré dans une rage folle, face à une personne, pas par mépris par rapport à une femme", souligne l'avocat.