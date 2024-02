De 3 à 4 ans de prison pour un trafic international de cocaïne démantelé par Sky ECC

Si on cumule les peines prononcées, on atteint 61 ans de prison. Le chef de cette association criminelle écope de 14 ans de prison ferme.

Le montant des amendes prononcées s'élève à 1.440.000 euros. Le montant des confiscations est, lui, de 1.015.000 euros.

Dans son jugement, le tribunal a retenu l'extrême gravité des faits et le caractère international de l'organisation criminelle. Il pointe aussi le fait que les prévenus n'ont pas hésité à user de violence et de corruption, sans aucun scrupule, et à faire usage d'armes pour garantir le trafic.

Les prévenus ont un délai légal de trente jours pour faire appel.