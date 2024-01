De fortes intempéries hivernales font des dizaines de morts aux Etats-Unis

Au moins 50 personnes sont mortes cette semaine en raison des fortes intempéries hivernales qui frappent les Etats-Unis, ont annoncé vendredi les autorités et les médias locaux.

Les températures glaciales, les chutes de neige et le verglas rendent les routes particulièrement dangereuses, perturbent le transport aérien, provoquent la fermeture d'écoles et laissent des milliers de foyers sans énergie.

Dans cet Etat, 75.000 personnes étaient sans électricité vendredi soir, selon le site Poweroutage.us, et le gouverneur a déclaré l'état d'urgence.

Des morts ont également été déplorés dans l'Illinois (nord-est), le Kansas (centre), le New Hampshire (nord-est), l'Etat de New York (nord-est), du Wisconsin (nord) et de Washington (nord-est).

D'après le site Flightaware.com, 1.100 vols américains ont été annulés et 8.000 autres retardés en raison de la météo, alors que la vague de froid doit persister dans certaines régions comme le centre du pays au cours du week-end.