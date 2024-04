De nouvelles actions prévues dans les prisons flamandes la semaine prochaine

Une grève d'une durée indéterminée a débuté le lundi 1er avril dans les prisons belges. Le personnel proteste contre la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. La grève se déroule depuis cette semaine chaque jour dans les prisons d'une province différente en Flandre, et non dans toutes les prisons en même temps.

Une action du front commun syndical est prévue lundi à la prison de Tongres (Limbourg), mardi à Beveren (Flandre orientale) et mercredi à Wortel (Anvers). "Bien entendu, le personnel de l'ensemble des prisons se réserve le droit de faire grève la semaine prochaine", a souligné le secrétaire fédéral du SLFP/VSOA, Eddy De Smedt.