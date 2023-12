De nouvelles arrestations en Belgique et à l'étranger dans un dossier de drogue

Seize personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête sur une organisation criminelle impliquée dans un trafic international de stupéfiants, a rapporté jeudi le parquet du Limbourg. En plus de se charger du transport, la bande aurait fourni des sites pour produire et stocker des drogues de synthèse. Des perquisitions menées mardi matin ont permis d'appréhender quatorze personnes. Au cours des deux derniers jours, un Belge et un Allemand ont également été placés sous mandat d'arrêt.