De présumés marchands de sommeil contestent toute infraction de leur part

En mars 2022, les sans-papiers qui louaient ces chambres, insalubres, pour un loyer mensuel entre 300 et 400 euros, ont été priés par les gestionnaires de quitter les lieux dans les quinze jours. Un peu plus tard, en avril, des expulsions sauvages ont eu lieu. L'un des gestionnaires et d'autres hommes, équipés de pieds de biche et de masses, ont détruit des portes de chambres et du mobilier appartenant aux locataires, selon les récits de ces derniers.