De un à cinq ans de prison pour un vaste trafic de cocaïne et de cannabis

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi après-midi des peines de prison allant d'un an à cinq ans avec sursis et deux peines de travail de 120 heures contre douze prévenus. Ces derniers, dont un père et son fils, étaient poursuivis pour un vaste trafic de cocaïne et de cannabis en association. Les deux hommes étaient suspectés d'avoir été les dirigeants de la structure. Le ministère public avait requis des peines de prison allant de 12 mois à cinq ans de prison avec des mesures de faveur contre les prévenus.

En juin 2021, la zone de police Botha reçoit une première information faisant état d'une possible activité de vente de cocaïne via l'application Snapchat. Le gramme de cocaïne serait vendu à 85 euros et l'homme à la tête de ce trafic serait Florian L., déjà condamné par la justice le 29 septembre 2020 pour des faits similaires. Les différents devoirs d'enquête lancés ont permis d'identifier douze personnes impliquées dans le trafic de cocaïne et de cannabis géré par le père et son fils en tant que dirigeants.

Auditionnés, plusieurs sous-dealers ont confirmé avoir agi pour les deux dirigeants. Devant le tribunal correctionnel, le père a contesté avoir été l'un des dirigeants, tout en admettant être intervenu dans le trafic pour aider son fils, endetté et menacé par plusieurs personnes pour une dette s'élevant à 8.000 euros. La petite sœur et fille des deux dirigeants a confirmé elle aussi son implication dans le business familial en tant que nourrice.