Début du procès du meurtrier présumé du policier Eric Masson, tué à Avignon en 2021

"Je pense qu'il reconnaîtra", "la culpabilité ne fait aucun doute. La sérénité commande que les choses soient dites face à autant de charges", avançait également Me Philippe Expert, avocat des parents d'Eric Masson et de son frère et sa sœur, eux aussi policiers, dans le sillage de leur père.

"Je ne vois pas comment il peut rester dans ce système de défense", confiait il y a quelques jours Me Sabine Gony-Massu, avocate de la compagne d'Eric Masson, de ses filles et de Romain, son coéquipier le jour du drame.

Quatre jours plus tard, deux jeunes de 19 et 20 ans sont arrêtés sur l'autoroute en direction de l'Espagne. Le plus jeune, Ilias Akoudad, est alors désigné comme le tireur par au moins deux témoins, son camarade de fuite, présent lors du contrôle fatal, et le coéquipier d'Eric Masson.

L'enquête montrera également qu'une ligne téléphonique, dont il a finalement reconnu l'utilisation, avait borné dans cette rue à l'heure des faits. Et des résidus de tirs ont été retrouvés sur ses vêtements.

- Soutien policier à la famille -