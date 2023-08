Décès d'un homme de 50 ans à Marchienne-au-Pont: les deux suspects privés de liberté

Le décès suspect a été constaté par les services de secours durant la nuit de lundi à mardi dans une ruelle à Marchienne-au-Pont. Peu avant le décès du quinquagénaire, un vol de GSM a eu lieu. "Lundi, vers 22h00, alors que le quinquagénaire circulait sur la voie publique avec sa fille et son beau-fils, deux hommes lui ont réclamé de l'argent. Ils lui ont volé son GSM et les accompagnants de la victime ont pris la fuite et prévenu les services de police", a détaillé le parquet de Charleroi.

La victime a ensuite été découverte sans vie en pleine rue par une voisine. "On ignore ce que la victime a fait après le vol. Peu de temps après, une dame vivant dans la rue a entendu une voiture circuler à vive allure et un grand bruit avant de sortir de chez elle et de découvrir la victime inconsciente au sol." Rapidement, l'un des auteurs du vol du GSM a été arrêté. Le second suspect a été privé de liberté mardi après-midi.