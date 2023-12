Décès d'une femme renversée sur un passage piéton à Denderleeuw

Le 18 décembre, la victime et ses deux petits-enfants de 11 et 3 ans ont été heurtés par un camion à Denderleeuw. La femme a été transportée à l'hôpital dans un état critique et est décédée des suites de ses blessures plus d'une semaine plus tard.

Les deux enfants ont eux pu quitter l'hôpital.