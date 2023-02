L'un des avocats les plus connus du barreau de Bruxelles, Me Sébastien Courtoy, est décédé, a déclaré lundi soir à Belga l'un de ses confrères, confirmant une information de Sudinfo et de la Dernière Heure. Le pénaliste, spécialisé notamment dans les dossiers de terrorisme, a été retrouvé sans vie à son domicile, victime d'un malaise cardiaque selon Sudinfo.