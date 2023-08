Décès suspect d'une femme à Courtrai, son compagnon interpellé

Une femme de 47 ans a été retrouvée sans vie à son domicile situé rue Hendrik Dewilde. "La victime a été découverte par son compagnon. Celui-ci a été interpellé, il va être entendu", a déclaré le parquet.

Selon ce dernier, la cause de la mort est suspecte. "Le laboratoire et le médecin légiste ont été envoyés sur place et une autopsie va être pratiquée".