Décision fin mai quant au changement de langue pour le procès du boxeur Nabil Messaoudi

Le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles décidera le 26 mai si le procès contre le boxeur professionnel Nabil Messaoudi (23 ans) se poursuivra en français, apprend-on vendredi. Le jeune homme doit répondre - avec deux autres personnes, Yassine B.S.L. et sa sœur - d'enlèvement et tentative d'assassinat. Le trio aurait enlevé et agressé un homme de 28 ans. Les suspects ont tous demandé un changement de langue afin d'être jugés en français.