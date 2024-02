Découverte macabre à Uccle: la police a trouvé le corps d'un homme mutilé dans une habitation

La police a découvert mardi soir le corps mutilé d'un homme dans une habitation à Uccle, a indiqué jeudi après-midi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de nos confrères de Sudinfo. La victime serait un homme âgé de 67 ans. Par ailleurs, une femme de 35 ans a été interpellée et placée sous mandat d'arrêt pour meurtre et recel de cadavre.

"La zone de police Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) a reçu, le 27 février 2024 vers 23h30, un appel d'une femme qui se trouvait alors dans un appartement à Uccle. Elle disait vouloir commettre un acte de désespoir. Arrivés sur place, les policiers ont trouvé une femme confuse", a expliqué le parquet de Bruxelles.

"Cette personne a immédiatement reçu les soins nécessaires de la part des ambulanciers, également présents sur place. Les policiers ont ensuite découvert un corps mutilé et en décomposition dans l'habitation. Le parquet de Bruxelles a été informé et un périmètre d'exclusion judiciaire a été établi. La femme qui a appelé la police a été privée de liberté et transportée à l'hôpital pour y être soignée".