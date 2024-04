Déjà condamné 31 fois, un bientôt quinquagénaire risque 3 ans de prison pour des vols

Le tribunal correctionnel de Verviers s'est penché mardi sur un dossier de vols avec effraction et de vols simples dans des voitures. Le prévenu, bien connu de la justice et né en 1974, sévissait essentiellement sur des parkings prisés par les promeneurs. Pour mettre fin à ces vols dérangeants et à répétition, le ministère public réclame une peine de trois ans de prison ferme.