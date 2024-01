Delft: un Belge sur le banc des accusés pour avoir poignardé à mort son ex-compagne

Un Belge prénommé Juanito V., 32 ans, originaire de Heist-op-den-Berg (Anvers), sera jugé jeudi par le tribunal de La Haye pour l'agression à l'arme blanche ayant coûté la vie à son ex-petite amie. La victime, âgée de 33 ans, avait été tuée de plusieurs coups de couteau, tandis que la mère de celle-ci et son beau-père avaient eux été grièvement blessés.

La mère de la victime, âgée de 57 ans, et son compagnon, âgé de 55 ans, avaient tenté de repousser les assauts de l'agresseur, au péril de leur vie.

La mère avait ainsi été poignardée, à quatre reprises, au niveau du torse et du cou, tandis que son conjoint avait déclenché une hémorragie artérielle à la suite d'un coup de couteau porté à la joue.

Le suspect avait finalement été appréhendé après une course-poursuite en Belgique. Dans un premier temps, il avait fait plusieurs déclarations à la police au sujet de cette agression avant d'invoquer son droit de garder le silence. L'homme aurait également avoué avoir tué son ex-petite amie dans des messages publiés sur Facebook immédiatement après les faits.

"J'essaie de me souvenir, mais ça ne me revient pas", a déclaré l'accusé belge jeudi au tribunal de La Haye, où il est jugé pour assassinat et une double tentative de meurtre.