Demande d'acquittement partiel et de requalification pour deux prévenus

Le ministère public a demandé lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles que le rôle de Miguel M. dans le dossier Encro, relatif à une organisation criminelle active dans le trafic de drogue mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC, soit requalifié de "membre d'une organisation criminelle" en "preneur de décision". Il a également requis l'acquittement de Mariam A.S.M. pour les préventions liées aux stupéfiants.

Miguel M. est considéré par le parquet fédéral comme le recruteur chargé de trouver des personnes susceptibles de travailler dans les laboratoires de cocaïne de l'organisation. "Monsieur est une sorte d'agence d'intérim sud-américaine", l'a décrit le procureur, en référence à l'origine des gens que le prévenu débauchait.

En tant qu'éléments de preuve, le magistrat de l'accusation a pointé les nombreux allers-retours de Miguel M. entre Madrid et Bruxelles, le témoignage de deux autres prévenus qu'il avait embauché et des photos retrouvées dans son téléphone. Parmi ces dernières, des images de cocaïne, d'armes, mais aussi de cadavres. "C'est extrêmement inquiétant", a commenté le procureur en requérant une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de 400.000 euros.