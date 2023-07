Dernière plaidoirie de la défense mardi avec celle d'Ibrahim Farisi

Me Xavier Carrette sera le dernier avocat de la défense à plaider, mardi matin, au procès des attentats du 22 mars 2016 devant la cour d'assises de Bruxelles. Le pénaliste bruxellois demandera l'acquittement de son client, Ibrahim Farisi, poursuivi uniquement pour participation aux activités d'un groupe terroriste. L'acquittement d'Ibrahim Farisi, le parquet fédéral, partie poursuivante, l'a lui-même requis.

Me Carrette sera bref mardi, compte tenu du fait qu'il n'a plus d'adversaire dans ce procès. Ni le ministère public ni la partie civile ne réclame la condamnation d'Ibrahim Farisi. Ce dernier avait été renvoyé devant la cour d'assises de Bruxelles, par la chambre des mises en accusation, pour répondre de la seule prévention de participation aux activités d'un groupe terroriste.

Les procureurs fédéraux ont toutefois estimé que les éléments à charge de cet accusé étaient insuffisants pour asseoir une culpabilité. Même si Ibrahim Farisi a dès lors de grandes chances d'être acquitté, son conseil, Me Xavier Carrette, livrera les arguments qui doivent, incontestablement selon lui et non au bénéfice du doute, conduire le jury à déclarer l'innocence de son client.

La parole sera ensuite donnée aux procureurs pour leurs répliques. Celles-ci doivent être brèves. Elles sont destinées à répondre uniquement à des points précis des argumentaires de défense des accusés.

Le 22 mars 2016, les attentats qui ont frappé la capitale belge ont fait 32 morts et des centaines de blessés dans le métro bruxellois et à l'aéroport de Zaventem. Dix hommes sont accusés devant la cour d'assises, dont un, Oussama Atar, fait défaut.