Des actions ciblées de la police Bruxelles-Ouest ont mené à 67 arrestations en quatre mois

La présence plus importante sur le terrain des agents de la zone de police Bruxelles-Ouest depuis début 2022 récolte ses fruits, selon un communiqué de la zone vendredi. Le bilan des actions menées ces quatre derniers mois fait état de 2.392 personnes contrôlées, conduisant à 45 arrestations administratives et à 67 arrestations judiciaires, dont 23 mises à disposition du parquet de Bruxelles.

"En ce qui concerne la sécurité routière, 1.327 véhicules ont été contrôles", a indiqué la zone de police locale, "conduisant à la constatation de 173 infractions au code de la route et entraînant la délivrance de 677 perceptions immédiates et de 1.060 Sanctions Administratives Communales (SAC)".

La zone se dit satisfaite des résultats de cette nouvelle approche, qui mise sur des opérations de police ciblées en fonction des problématiques spécifiques à chaque quartier. "Ces chiffres mettent en évidence l'efficacité des actions menées et reflètent notre engagement envers la sécurité de nos citoyens. Les efforts déployés par nos équipes, combinés à la collaboration avec les services centraux (Intervention, Trafic, Dispatching, Recherche…), ont contribué à créer un environnement plus sûr et à renforcer la confiance de la population envers nos forces de l'ordre", s'est-elle félicitée, précisant qu'elle poursuivra dans cette voie.