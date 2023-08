Des bracelets électroniques plus performants et moins chers pour la détention à domicile

À partir du printemps prochain, les personnes placées sous surveillance électronique se verront apposer des bracelets électroniques plus modernes et moins chers pour les autorités, a annoncé mardi par communiqué la ministre francophone des Maisons de Justice, Françoise Bertiaux. Ces bracelets dernière génération offrent des avantages tant d'un point de vue de la sécurité publique que de commodité pour les justiciables. Cerise sur le gâteau, ils représentent une économie de plus de neuf millions d'euros par an pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.