Des centaines de personnes à une manifestation pour Nahel après la libération du policier

"Il m'a tué mon fils", a déclaré la mère de Nahel, en larmes. "Le matin, quand je me réveille, je n'ai plus sa voix, je n'ai plus la tête de mon fils, je n'ai plus le sourire de mon fils", a-t-elle ajouté, vêtue d'un tee-shirt blanc "Justice pour Nahel".

"Pas de justice, pas de paix", clamaient les manifestants entre différentes prises de parole, a constaté une journaliste de l'AFP.