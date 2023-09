Des compléments d'enquête demandés dans l'affaire de l'accident de bus mortel sur l'E19

Au volant d'un bus de la compagnie de covoiturage immatriculé en France, le trentenaire avait heurté le 10 avril 2022 une glissière en béton sur l'autoroute E19 en direction des Pays-Bas, à hauteur de Schoten. Le bus, à bord duquel se trouvaient 30 passagers, s'était renversé et retrouvé en travers de l'autoroute. Un Colombien de 29 ans et une Française de 17 ans avaient péri dans l'accident, tandis que 13 autres occupants avaient été blessés à des degrés divers.

Le chauffeur supposait s'être endormi au volant. Un test salivaire s'était cependant révélé positif, puis une prise de sang avait confirmé qu'il avait consommé du cannabis. Le Français, alors âgé de 35 ans, avait été placé en détention préventive durant six semaines pour homicides involontaires, coups et blessures involontaires, conduite sous l'influence de stupéfiants et défaut de maîtrise du véhicule. Il était déjà connu dans l'Hexagone pour avoir conduit sous l'emprise de drogues.