Des fabricants de drogues de synthèse condamnés à 30 et 36 mois de prison

Celui qui a écopé de la peine la plus lourde est un homme de 59 ans sans adresse connue et déjà condamné à deux ans de prison pour agression sur mineur. Le second est un Néerlandais de 33 ans.

Les analyses de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) ont permis d'évaluer la production à 266 litres d'huile d'amphétamine (forme la "plus pure" de cette drogue) et à 443 litres d'huiles de phénylacétone (utilisée dans la synthèse de la méthamphétamine et l'amphétamine).

Des camionnettes immatriculées en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas ont régulièrement été aperçues aux abords du laboratoire. Selon le tribunal, les deux hommes faisaient partie d'une organisation dont plusieurs membres n'ont pas encore pu être identifiés.

Outre les peines de prisons, amendes et confiscations, les deux hommes doivent également s'acquitter de frais de justice à hauteur de 82.560 euros.