Des hommes masqués s'en prennent à un café kurde à Gand

Des hommes masqués ont occasionné des dégâts à un café kurde à Gand dans la nuit de mardi à mercredi. La police locale a dressé un procès-verbal et ouvert une enquête.

Des images vidéo montrent une dizaine d'hommes masqués brisant les vitres et pénétrant à l'intérieur de ce café tenu par un membre de la communauté kurde. Le signe de ralliement des Loups Gris, ce groupe ultranationaliste turc, est également visible sur les images mais l'enquête se poursuit.

Le bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq, a rencontré par ailleurs mardi des représentants des communautés turque et kurde. "Il a été convenu que les mosquées et les parents appelleraient au calme. Le bourgmestre s'est également entretenu hier soir avec environ 250 jeunes, les appelant à rester calmes, à faire preuve de bon sens, à ne pas se provoquer et à ne pas répondre aux provocations", indique le cabinet du bourgmestre.

"La violence et les représailles ne sont jamais une réponse. La police entretient de bons contacts avec les différentes communautés et agit dans un esprit de désescalade. Les forces de l'ordre continuent de suivre la situation de près notamment en augmentant leur niveau de vigilance. De manière générale, Gand est une ville où Turcs et Kurdes vivent en bonne intelligence. Il est important que notre vivre ensemble à Gand soit préservé dans toute notre diversité", conclut le bourgmestre Mathias De Clercq.