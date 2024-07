Des inondations font quatre morts dans le centre de la Chine

Des inondations dans le centre de la Chine ont fait quatre morts et trois disparus, ont rapporté mardi les médias d'État, au moment où le pays connaît un été marqué par des événements climatiques extrêmes. Des pluies diluviennes ont frappé ces derniers jours l'est et le sud du pays, tandis qu'une grande partie du nord a déjà souffert de multiples vagues de chaleur, dont la capitale Pékin.