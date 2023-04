Des lettres étaient "certainement" écrites au nom des membres de la cellule, dit Abdeslam

Cette intervention faisait suite à une question de la présidente de la cour à destination de Mohamed Abrini. Laurence Massart désirait savoir qui était l'auteur de la "Lettre à Nawal", ce prénom correspondant à la fois à celui de l'ex-compagne de Mohamed Abrini mais aussi au prénom de la veuve de Khalid El Bakraoui. Au procès des attentats de "Paris, on a dit que c'était Khalid El Bakraoui, maintenant on dit que c'est moi. Étant donné que lui n'est plus là, on cherche à me mettre ça sur le dos... Mais je vous le confirme: ce n'est pas moi qui l'ai écrite", a répondu l'accusé.

"Est-ce que Khalid El Bakraoui se permettait d'écrire des lettres en votre nom ?", a poursuivi la présidente. "Peut-être mais alors je ne suis pas au courant", a assuré Mohamed Abrini, avant que Salah Abdeslam n'affirme que "cela se faisait certainement"."Moi, quand j'ai voulu partir en Syrie après Paris, je n'ai eu de contact avec personne. On a parlé en mon nom aux chefs en Syrie", a-t-il ajouté.