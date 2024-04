Des manifestants prônent la libération de détenus pour endiguer la surpopulation carcérale

Près d'une cinquantaine de personnes se sont rassemblées mercredi après-midi à Bruxelles, devant le Service public fédéral (SPF) Justice, pour pointer la déshumanisation des détenus et de leurs proches par le traitement pénitentiaire et revendiquer la possibilité de sortir de la logique du "tout carcéral".

Organisée par le Collectif de proches de détenus de Belgique (CPDB), la manifestation fait écho aux grèves menées depuis début avril par les agents de nombreuses prisons belges et qui dénoncent notamment la surpopulation carcérale.

"Si ces conditions impactent les agents pénitentiaires, elles touchent avant tout les détenus et leurs proches. Or, on entend bien moins la voix de ces personnes qui subissent en première ligne le système carcéral", ont souligné les organisateurs, soutenus entre autres par l'Observatoire international des prisons (OIP) et la Ligue des droits humains.