Des mesures d'éloignement requises contre un entraîneur auteur d'attouchements

Malgré sa fonction et son statut d'adulte, le prévenu avait noué des relations particulières avec les jeunes filles. Il leur envoyait des messages équivoques, faisait croire qu'il était amoureux d'elles et laissait penser qu'il était en couple avec elles. C'est à ces occasions que le prévenu aurait posé des actes d'atteintes à l'intégrité sexuelle.

Les faits s'étaient déroulés entre 2011 et 2018, alors que le prévenu était âgé de plus de 10 ans par rapport à ses victimes mineures d'âge. Il s'agissait de jeunes joueuses âgées de 13 à 15 ans qui lui étaient confiées aux entraînements.

Depuis qu'il a été dénoncé pour les faits, cet entraîneur a été sanctionné par sa fédération et ne peut plus occuper ses fonctions. Il a été invité à ne plus fréquenter les salles où se déroulent les rencontres, mais il a encore été aperçu dernièrement par ses victimes, profitant d'un match pour les approcher.

Le parquet a requis une peine de 2 ans de prison assortie d'un sursis probatoire et une mesure d'éloignement qui serait transmise à la fédération de badminton.

Le jugement sera prononcé le 10 novembre.